Минфин разрешил американцам в России ввоз и вывоз долларовых банкнот

Американские граждане, находящиеся на территории России, могут использовать долларовые банкноты, в том числе ввозить и вывозить их, сообщает РБК со ссылкой на генеральную лицензию министерства финансов США.

Также им разрешается использовать доллары "для личного содержания", включая оплату расходов на жильё, приобретение товаров или услуг, уплату налогов или сборов, а также покупку или получение разрешений, лицензий или коммунальных услуг.

Напомним, 11 марта глава Белого дома Джо Байден подписал документ, которым запрещается "экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации".

Указ также запрещает американским гражданам любое финансирование, гарантирование или содействие сделкам неамериканского (включая российское) лица с российскими резидентами, если такая сделка была бы запрещена непосредственно американцам.

Как сообщалось ранее, до 9 сентября текущего года россияне будут ограничены в снятии со своих счетов иностранной валюты: получить "на руки" можно до $10 тысяч. Если надо больше, то остальное — в рублях по курсу. Такое ограничение, напомним, ввёл Центробанк, аргументируя решение тем, что санкции затруднили поступление долларов в страну.

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