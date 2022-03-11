Во время выступления в Госдуме руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил о возможном снижении цен на бензин. В отдельных регионах уже наметилась тенденция к удешевлению топлива.
"В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен", — отметил Шаскольский.
Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, снижение оптовых цен на бензин отмечалось на прошлой неделе:
С 1 по 5 марта цены на топливо на АЗС упали в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.
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Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.
Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.