Россия: цены на бензин готовы к падению

Во время выступления в Госдуме руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил о возможном снижении цен на бензин. В отдельных регионах уже наметилась тенденция к удешевлению топлива.

"В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен", — отметил Шаскольский.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, снижение оптовых цен на бензин отмечалось на прошлой неделе:

АИ-92 подешевел на 24,5%;

АИ-95 - на 22%.

С 1 по 5 марта цены на топливо на АЗС упали в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.