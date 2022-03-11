Предпринимателям презентовали возможности "Биржи контрактного производства"

Московский инновационный кластер (МИК) и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) познакомили региональных предпринимателей с возможностями сервиса "Биржа контрактного производства", который работает на цифровой площадке МИК i.moscow, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Сервис позволяет предпринимателям найти надежного подрядчика и выпускать продукцию без вложений в собственное производство. А для потенциальных исполнителей проект удобен тем, что помогает загрузить свободные мощности и получать дополнительную прибыль. К бирже уже подключились представители 55 регионов России. Они специализируются на приборостроении, производстве косметики, легкой промышленности и других направлениях", — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, на бирже заключены контракты на общую сумму более 160 миллионов рублей.

Биржа контрактного производства позволяет разместить заказ на производство различных товаров и выбрать исполнителя из числа откликнувшихся предприятий. При этом весь цикл взаимодействия с подрядчиком проходит напрямую через i. moscow. В онлайн-встрече приняли участие более 40 представителей региональных властей, а также малого и среднего бизнеса.