На Олимпиаде по программированию москвичи завоевали 49 наград

Ученики московских школ на XVI Открытой олимпиаде школьников по программированию завоевали 16 дипломов первой степени, 14 — второй степени и 19 — третьей степени. Всего в соревнованиях приняли участие более 440 человек.

"Состязание заслуженно входит в число авторитетных олимпиад по информатике в России, а ее задания известны своим уникальным стилем. Соревнование ежегодно входит в Перечень Минобрнауки России с первым уровнем, а победители и призеры олимпиады получают льготы при поступлении в вузы. И мы уверены, что нынешние финалисты обязательно станут студентами ведущих университетов страны, чтобы впоследствии внести серьезный вклад в развитие ИТ-индустрии", — отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Открытая олимпиада школьников по программированию проводится с 2002 года и включает отборочный и заключительный этапы. В первом могут принять участие все желающие, а второй попадают ребята, набравшие необходимое количество баллов. Ее организаторами выступают Департамент образования и науки города Москвы, МФТИ и Центр педагогического мастерства при поддержке компании 1С.