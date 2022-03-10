Минфин: Россия будет погашать внешние долги в рублях

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, сообщает РИА Новости.

"Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счёт разморозки золотовалютных резервов", — пояснил глава Минфина России.

Ранее стало известно, что российское правительство с помощью золота намерено бороться с инфляцией в стране. По сути, россиянам предлагается новый способ хранения сбережений. Фактически с 3 марта покупка валюты на бирже ограничивается, а налог на продажу золота в слитках отменяется.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен