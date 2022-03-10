В марте в 5 кинотеатрах сети "Москино" пройдут специальные показы для детей

С 10 по 31 марта сразу в пяти кинотеатрах сети "Москино" пройдет специальная программа для юных жителей столицы. Ее назвали "Детский полдень в "Москино”, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"К программе присоединились кинотеатры "Тула”, "Спутник”, "Березка”, "Полет” и "Сатурн”. Она продлится три недели, так что посетить сеансы можно будет и во время весенних каникул. Помимо анимации, зрителям покажут фильмы для всей семьи, которые вышли в прокат за последние два года", — рассказала Наталья Сергунина.

Один из художественных фильмов — "Байкал. Удивительные приключения Юмы" — посвящен жизни обитателей самого глубокого озера в мире. В картине "Пальма" описывается история преданной собаки, которую бросил хозяин. Лента "Про Лелю и Миньку" — это экранизация цикла одноименных детских рассказов Михаила Зощенко, отмеченная призом Московского международного кинофестиваля.

Из мультфильмов покажут работы "Братья медведи: Тайна трех миров", "Песнь моря", "Пламенное сердце" и другие.

Стоимость билета составит 50 рублей.