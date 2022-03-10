Эксперт: ЦБ РФ испытывает определённые проблемы с валютной наличностью

Для граждан России вклады под восемь процентов годовых в валюте — забытая с 2015 года реальность. Как ожидается, на них будет определенный спрос, сообщает "Прайм" со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

По его словам, ограничения на продажу валюты, введённые Центробанком России, говорят о том, что регулятор не был до конца готов к такому развитию ситуации, и испытывает определённые проблемы с валютной наличностью.

Как отмечает эксперт, кредитные организации способны удовлетворить спрос на валюту, если речь идет о покупке долларов и евро на валютные счета.

Напомним, до 9 сентября текущего года россияне будут ограничены в снятии со своих счетов иностранной валюты: получить "на руки" можно до $10 тысяч. Если надо больше, то остальное — в рублях по курсу. Такое ограничение, напомним, ввёл Центробанк, аргументируя решение тем, что санкции затруднили поступление долларов в страну.

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