В Москве отреставрируют стелу "Покорителям космоса"

В столице к 2024 году отреставрируют монумент "Покорителям космоса" и памятник Циолковскому. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, проект работ уже подготовлен.

"Мемориальный комплекс "Покорителям космоса” — памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. Специалисты проработали план его реставрации до мелочей. За два года будет проделан большой объем работы. Вместе со стелой в порядок приведут расположенный рядом памятник Константину Циолковскому", — рассказала Наталья Сергунина.

Специалистам предстоит

очистить монумент,

привести в порядок титановые пластины,

заделать сколы и трещины на гранитном постаменте.

На финальном этапе работ все поверхности памятника покроют специальными защитными составами.