В столице к 2024 году отреставрируют монумент "Покорителям космоса" и памятник Циолковскому. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, проект работ уже подготовлен.
"Мемориальный комплекс "Покорителям космоса” — памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. Специалисты проработали план его реставрации до мелочей. За два года будет проделан большой объем работы. Вместе со стелой в порядок приведут расположенный рядом памятник Константину Циолковскому", — рассказала Наталья Сергунина.
Специалистам предстоит
На финальном этапе работ все поверхности памятника покроют специальными защитными составами.
Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.
Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.