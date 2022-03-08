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Автор Ольга Лазарева

С помощью сервиса "Библиотеки Москвы" забронированы книги 53 тыс. раз

Россия » Центр » Москва

Почти 53 тысячи раз москвичи забронировали книги в библиотеках через mos.ru. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она напомнила, что фонды столичных читален насчитывают свыше 14 миллионов изданий, включая художественную и научную литературу, учебные пособия. Сегодня через интернет можно найти нужные книги, забронировать и забрать их в подходящем месте.

С помощью сервиса "Библиотеки Москвы" забронированы книги 53 тыс. раз

"53 тысячи бронирований меньше чем за год означает, что москвичам действительно удобна такая опция. В первую очередь это экономит время. Поиск и бронирование в сервисе занимают всего несколько минут, а подходящую библиотеку, где можно забрать заказ, легко найти на интерактивной карте", — отметила Наталья Сергунина.

Чтобы забронировать книгу на портале mos.ru, необходимо в каталоге услуг найти раздел "Культура, спорт, отдых", выбрать подраздел "Культура" и перейти к категории "Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг". На этой странице можно искать произведения по названию, серии, автору, издательству и другим параметрам. Поиск отобразит на интерактивной карте все библиотеки, в которых нужные книги есть в наличии. Здесь же появится информация о том, сколько экземпляров доступно для онлайн-бронирования, а также адрес, контакты и время работы библиотек. Одновременно можно зарезервировать сразу несколько изданий.

Заказ соберут в течение трех дней, после чего у читателя будет еще три дня, чтобы его забрать. Информация о заказах в процессе оформления появится в кабинете читателя. Туда же придет уведомление о готовности книги к выдаче. Книги выдают на 30 дней, но если читателю потребуется больше времени, срок возврата можно отложить. Максимальный срок продления — 30 дней, однако редкие издания могут попросить вернуть раньше.

Книги в библиотеке выдают по единому читательскому билету — пластиковому или электронному. Его можно оформить в любой из 440 городских библиотек или онлайн по ссылке. В кабинете читателя появится штрихкод с номером билета, который нужно будет показать библиотекарю.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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