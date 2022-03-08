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Автор Денис Постольский

Стало известно о "путинских" выплатах на детей от 8 до 16 лет

Россия

Российский президент Владимир Путин предложил установить с 1 апреля 2022 года выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет, сообщает РИА Новости.

Стало известно о "путинских" выплатах на детей от 8 до 16 лет

Как ожидается, данная мера затронет все семьи с низким доходом. Они начнут получать деньги уже с мая.

По словам российского лидера, государство буде делать всё для поддержки семей. Паутин зазвал это "безусловным приоритетом".

"Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их", — сообщил Путин в своем обращении по случаю 8 марта.

Как напомнил президент, в стране уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет включительно. Также помощь от государства получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

Ранее стало известно, какие выплаты вырастут в 2022 году.

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Снова обманули: Вот что стоит за выплатами семьям
Автор: Денис Постольский
Темы владимир путин
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