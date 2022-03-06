В столице подвели итоги двух лет работы проектного офиса "Молодежь Москвы"

За два года работы офис "Молодёжь Москвы" запустил 10 проектов, благодаря которым молодые люди могут заниматься спортом, строить карьеру, учиться выступать на публике, выпускать свои СМИ и заниматься благотворительностью, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
"Молодежный проектный офис объединяет инициативных и талантливых ребят, у которых самые разные интересы. Город поддерживает их идеи и начинания. Помогает организовывать паблик-токи, мастер-классы, творческие конкурсы, образовательные интенсивы и многое другое. За два года прошло 1,5 тысячи мероприятий", — сказала Наталья Сергунина.
В 2021 году при поддержке города прошли такие крупные мероприятия, как День студента, "Гонка универов" и "Зимний марафон 2.0".
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