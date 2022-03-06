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Россию предупредили об ультраполярном вторжении

Россия

В России прогнозируется очень редкий процесс — ультраполярное вторжение, которое приведёт к аномальному похолоданию в ряде регионов России. Этому способствуют воздушные массы из самых холодных регионов России, а также антициклон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Россию предупредили об ультраполярном вторжении

По его словам, синоптические процессы возвращают Россию в "глубокую зимнюю" погоду. Воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории (ультраполярное вторжение).

"Это означает, что на среднем уровне тропосферы воздушные массы будут перемещаться из самого холодного региона, с северо-востока (регион Таймыра, Карского моря и Новой земли). При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон", — сказал синоптик.

Отмечается, что прежде всего похолодание ожидается в Сибири, на Урале и северо-востоке Европейской части России. К 10 марта морозы ожидаются в Москве и Санкт-Петербурге, затем — в Приволжском федеральном округе. Речь идёт о температурной аномалии от 7 до 12 градусов ниже нормы.

Ультраполярное вторжение в феврале-марте 2020 года стало причиной холодов в американском штате Техас, которые привели к сбою в системе энергоснабжения.

Ранее глава Гидрометцентра напомнил, что о наступлении настоящей климатической весны речи пока не идёт, потому что в марте нередко возвращаются холода и морозы. Устойчивое тепло придёт в Москву в конце марта, а снег сойдёт, вероятнее всего, лишь в конце первой декады апреля, отметил Вильфанд.

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