В Москве утвердили предмет охраны трёх памятников архитектуры

В Мосгорнаследии утвердили предмет охраны Ярославского и Казанского вокзалов, а также Центрального дома культуры железнодорожников. Эксперты ведомства изучили и описали облик и все ценные элементы трех памятников архитектуры, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Каждое из исторических зданий на Комсомольской площади имеет собственный стиль и уникальное оформление. При подготовке предмета охраны специалисты провели масштабные исследования фасадов и интерьеров, конструктивных особенностей и планировки. Теперь реставрировать эти памятники архитектуры можно только в соответствии с утвержденным предметом охраны и по согласованному Мосгорнаследием проекту", — сказала Наталья Сергунина.

Каждое из этих зданий имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.