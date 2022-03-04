Команды технопарков Москвы примут участие в соревнованиях по робототехнике

По итогам отборочного чемпионата по робототехнике "First Robotics Championship — Москва 3.0" столичный регион на национальном этапе будут представлять 32 команды — 22 из Москвы и 10 из Подмосковья. В их число вошли девять команд из технопарка "Мосгормаш" и четыре команды из технопарка "Москва", сообщила заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

"В финале чемпионата примут участие около 350 команд из 42 регионов России и из Казахстана. Нам приятно, что треть финалистов из столичного региона — это команды детских технопарков Москвы. Благодаря этим образовательным площадкам ребята могут найти свое призвание и получить полезные практические навыки, которые в дальнейшем помогут им развиваться как специалистам", — рассказала Наталья Сергунина.

Как отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слушатели детских технопарков показывают такие хорошие результаты во многом благодаря преемственности поколений. Даже после того, как их выпускники поступают в вузы, они остаются работать с детьми в качестве наставников.

Темой чемпионата по робототехнике в этом году стали грузовые перевозки. За право выхода в финал боролись участники в разных возрастных категориях от четырех до 18 лет. Команды презентовали инновационные разработки, а судьи оценивали навыки участников.

Заключительная часть соревнований пройдет с 18 по 20 марта в Экспоцентре.