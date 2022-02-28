Беглов провалит реализацию национального проекта "Здравоохранение"

Губернатор Петербурга Александр Беглов рискует провалить национальный проект "Здравоохранение", реализация которого регионам поручена президентом РФ. Сделать это необходимо до 2024 года и за менее чем два года до конца в Северной столице отмечается ряд профильных проблем, из-за которых город не сможет достичь высоких стандартов в здравоохранении.

Национальный проект "Здравоохранение" включает в себя множество подпрограмм, одной из которых является борьба с онкологическими заболеваниями. По данному показателю в Петербурге наблюдается увеличение числа больных. Если в 2020-м году было зарегистрировано 18423 человека с впервые установленным в жизни диагнозом, то уже в 2021 году число таких пациентов увеличилось до 21426. Кроме того, был установлен план по наблюдению за лицами с онкологией, прошедших обследование или лечение. Так, Петербург должен был реализовать 66%, но смог достичь лишь 63,2%.

Отдельно в нацпроекте стоит борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, сокращение больничной летальности инфаркта миокрада должно сократится до 11,7%, но в Северной столице добились лишь 17,6%.

Другим направлением нацпроекта является "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". В последние месяцы в Северной столице резко обострилась нехватка медицинского персонала. Фактическая укомплектованность по итогам 2021 года составляет 70%, хотя плановая установлена на уровне 82,7%. С учетом сохранения негативной тенденции, когда врачи находятся на грани увольнения из-за переработок, ситуация грозит ухудшениями.

Третье направление национальной программы — "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". В январе-феврале на фоне распространения штамма "омикрон" в Петербурге попытались перейти на электронные больничные, однако система не выдержала нагрузки. В причинах СМИ указывали нехватку специалистов.

Перечисленные проблемы указывают на возможные срывы реализации национального проекта в "бегловском" Петербурге. В краткосрочной и долгосрочной перспективах это помешает городу на Неве достичь высоких показателей в здравоохранении, что негативно скажется на здоровье и благополучии горожан.