Участники столичной программы поддержки стартапов представят свои проекты

Лучшие участники международного модуля программы по поддержке технологичных стартапов StartHub. Moscow представят свои проекты потенциальным партнерам. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, бизнесмены и инвесторы встретятся 28 февраля на мероприятии International Demo Day.

"Свои проекты представят 20 лучших участников международной части программы. Резиденты получат обратную связь от экспертов по выходу на новые рынки. У предпринимателей, которые хотят расширить свой бизнес, будет возможность лично познакомиться с приглашенными инвесторами, а у корпораций — узнать о новых технологических решениях, чтобы в дальнейшем их использовать", — рассказала Наталья Сергунина.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уточнил, что участники программы представят решение для геймификации программ лояльности в банках, ритейле и телекоме, сервис для планирования расписания экипажей воздушных судов, умную рабочую каску, сервис для организации работы в офисе и другие проекты. Экспертами выступят основатели и руководители российских и зарубежных компаний.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех действующих санитарных мер. Встреча состоится на площадке StartHub. Moscow на "Красном Октябре". Вход будет бесплатным, для участия надо будет заранее зарегистрироваться.