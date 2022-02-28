Лучшие участники международного модуля программы по поддержке технологичных стартапов StartHub. Moscow представят свои проекты потенциальным партнерам. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, бизнесмены и инвесторы встретятся 28 февраля на мероприятии International Demo Day.
"Свои проекты представят 20 лучших участников международной части программы. Резиденты получат обратную связь от экспертов по выходу на новые рынки. У предпринимателей, которые хотят расширить свой бизнес, будет возможность лично познакомиться с приглашенными инвесторами, а у корпораций — узнать о новых технологических решениях, чтобы в дальнейшем их использовать", — рассказала Наталья Сергунина.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уточнил, что участники программы представят решение для геймификации программ лояльности в банках, ритейле и телекоме, сервис для планирования расписания экипажей воздушных судов, умную рабочую каску, сервис для организации работы в офисе и другие проекты. Экспертами выступят основатели и руководители российских и зарубежных компаний.
Мероприятие пройдет с соблюдением всех действующих санитарных мер. Встреча состоится на площадке StartHub. Moscow на "Красном Октябре". Вход будет бесплатным, для участия надо будет заранее зарегистрироваться.
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