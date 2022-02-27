Смольный уберет почти 1000 инфекционных коек

Администрация Санкт-Петербурга приняло решение сократить коечный фонд для больных коронавирусом. При этом в городе сохраняется тяжелая ситуация с инфицированными — ежедневно регистрирует 6-7 тысяч новых больных.

Пресс-служба Смольного сообщила о сокращении коечного фонда в Петербурге. С 1 марта 7 павильон Ленэкспо сократят на 400 инфекционных коек, с 10 марта еще на 200. Пансионат "Заря" также сократит 150 коек. Изменения коснутся и других стационаров. В общей сложности коечный фонд сократится на почти тысячу мест.

Решение команды губернатора Александра Беглова о сокращении коечного фонда выглядит странным на фоне сохраняющейся тяжелой ситуации с коронавирусом. С одной стороны, заметно резкое снижение с 25 тысяч ежедневных инфицированных до 6-7 тысяч, однако Петербург при этом сохраняет лидерство среди других регионов.

Пресс-служба также сообщила, что сейчас свободно 38,7% коечного фонда, хотя на сайте администрации Петербурга указано, что свободно 36,5%. В Смольном ранее сообщали, что статистика по коронавирусу может разниться, поэтому информация может не отображать реальной картины.

Смольный также провалил кампанию по вакцинации как взрослого населения, так и детей. Сейчас первично привито почти 2,4 миллиона петербуржцев при официальном населении в 5 миллионов. На фоне этого в администрации заявляют о наличии 100% иммунитета. Однако речь идет о первично привитых, а те, у кого срок вакцинации истекает, в статистике не учтены. Учитывая низкие темпы вакцинации, очередной всплеск заражения является лишь вопросом времени.