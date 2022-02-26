Беглов третий день ждет встречи с президентом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с 24 февраля ожидает личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, но на сегодняшний день она так и не состоялась. По информации ряда источников, в Москве не желают принимать Александра Дмитриевича в связи с системным кризисом системы здравоохранения и коммунальной сферы, а также провалом "мусорной реформы" и антиковидной кампании.

Встреча петербургского губернатора с главой российского государства была запланирована на 24 февраля, но до сих пор так и не состоялась. Как отмечали в экспертном сообществе, президент отказался от личной беседы с Бегловым на фоне федерального скандала с отравлением барием пациентов "Городского консультативно-диагностического центра №1", системного кризиса всей системы здравоохранения Северной столицы, неэффективных действий Смольного во время пятой волны пандемии коронавируса, провала так называемой "мусорной реформы" и проблем с уборкой снега.

По имеющейся информации, этой встречи аппарат губернатора добивался с 27 января, когда президент страны не допустил Александра Дмитриевича на свои мероприятия. Стоит отметить, что пресс-служба администрации главы региона пыталась убедить общественность в обратном, что в результате оказалось крупным медийным провалом команды Беглова.

При этом с 14 февраля губернатор Санкт-Петербурга в очередной раз перешел в привычный для него формат работы. На связь Беглов выходит только в случае крайней необходимости исключительно в формате видеоконференций, а пресс-служба Смольного распространяет "дежурные" сообщения и поздравления петербуржцев с различными памятными датами. И все это делается лишь для того, чтобы отвести от губернатора негатив, связанный с его деятельностью на занимаемой должности, и продолжать безуспешные попытки добиться встречи с первым лицом государства.