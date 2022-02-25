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Автор Ольга Лазарева

Инцидент с барием стал крупнейшим происшествием в медсфере Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В экспертном сообществе считают инцидент с отравлением барием пациентов "Городского консультативно-диагностическом центра №1" в Санкт-Петербурге одним из крупнейших происшествий в медицинской сфере города за последние годы.

Инцидент с барием стал крупнейшим происшествием в медсфере Петербурга

Массовое отравление барием в Северной столице вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание экспертного сообщества и СМИ. На сегодняшний день известно о восьми пациентах "Городского консультативно-диагностического центра №1", которые скончались после рентгена желудка с контрастом в виде препарата с барием. Все они проходили процедуру в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. Фактически люди погибли в результате элементарного исследования, которое не должно представлять никакой опасности жизни и здоровью пациентов.

Управляющий партнер Адвокатского бюро "ONEGINGROUP — Медицинская адвокатура" Ольга Зиновьева в комментарии нашему изданию согласилась, что случившееся является одним из крупнейших происшествий в медицинской сфере Петербурга за последние годы, так как произошла массовая гибель людей в городском медучреждении.

"Самое трагичное, что здесь нет какого-то, я даже не знаю, как выразиться корректно, когда человек приходит на рутинное диагностическое исследование, заботясь о своем здоровье, и когда ему назначают достаточно безопасный препарат, и погибать нелепо, особенно по чьему-то недогляду. Но одновременно у меня нет никаких сомнений, что ни у кого из медицинских работников, в том числе и тех, кто уже сейчас находится под следствием, никакого умысла не было на причинение смерти или вреда здоровью", — заявила Зиновьева.

Стоит отметить, что первые сообщения о жертвах проведенного исследования с использованием бария появились еще в декабре, однако городские власти не спешили реагировать. Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец выступил с заявлением лишь 28 января, когда был заключен под стражу главный врач больницы Евгений Попов. При этом Смольный не инициировал служебные проверки, чтобы разобраться в ситуации, а рекомендовал медучреждениям города не допускать использование веществ, не разрешенных к медицинскому применению.

Как стало известно ранее, опасный промышленный барий закупался еще летом 2021 года, и помимо диагностического центра, оказавшегося в центре скандала, по информации ряда источников, еще 7 медицинских учреждений могли использовать данный реагент при проведении исследований. В связи с этим эксперты не исключают, что жертвами отравления барием могут оказаться сотни петербуржцев.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы медицина санкт-петербург
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