В Москве принимают заявки стартапов на участие в акселерационной программе

Московская программа поддержки технологического предпринимательства StartHub. Moscow принимает заявки на участие в образовательном интенсиве. Подать заявку можно до 10 апреля, экспертный совет выберет 120 стартапов, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Программа стартует 1 июня, она рассчитана на пять месяцев. 120 компаний-участников ждет интенсивный образовательный курс. Наставники и эксперты расскажут, как развить бизнес и вывести его на новый уровень. По итогам обучения выпускники презентуют свои проекты инвесторам, представителям корпораций и города", — рассказала Наталья Сергунина.

Кроме того, во время обучения начинающие бизнесмены смогут воспользоваться коворкингом, залами для выступлений и пространством для деловых встреч. Все это будет доступно на площадке технохаба на "Красном Октябре".