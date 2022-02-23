Площадь Восстания: Беглов просто ненавидит жителей Донбасса

Губернатор Петербурга Александр Беглов, стал единственным из крупных региональных лидеров, который не только проигнорировал важную ситуацию с признанием Россией ДНР и ЛНР, но и пытается самоустраниться от любых связанных с этим тем. Об этом пишет телеграм-канал "Площадь Восстания".
Ранее сообщалось в СМИ, что в Петербурге вице-губернатор Максим Мейксин сообщил, что Комитет по законности и правопорядку Петербурга проведёт проверку организации акции на Дворцовой площади в поддержку признания ДНР и ЛНР, которая прошла сегодня днем. Об этом сообщает издание "Фонтанка". Некоторые источники заверяют журналистов, что это было сделано по требованию губернатора Беглова.
Как отмечает "Площадь Восстания", иначе как ненавистью к Донбассу и всему что вокруг него такие действия объяснить нельзя.
"Судя по всему Беглов просто ненавидит жителей Донбасса. Иначе по-другому никак его действия объяснить нельзя. Он не делает заявлений, не принимает беженцев и даже устраивает проверки законности акции в поддержку ДНР и ЛНР", — пишет канал.
Кроме того, автор поста поднимает тему того, чего может бояться градоначальник. По его мнению, причиной такой нелюбви к Донбассу, может стать страх перед санкциями.
"Может губернатор просто очень боится санкций и пытается самоустраниться от этой опасной для него темы", — утверждает телеграм-канал.
Источники "Экспресс Газеты" в Смольном, считают, что, чиновники планируют наказать собравшихся на акцию на Дворцовой Площади под предлогом нарушения антиковидных ограничений.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.