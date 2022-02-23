Площадь Восстания: Беглов просто ненавидит жителей Донбасса

Губернатор Петербурга Александр Беглов, стал единственным из крупных региональных лидеров, который не только проигнорировал важную ситуацию с признанием Россией ДНР и ЛНР, но и пытается самоустраниться от любых связанных с этим тем. Об этом пишет телеграм-канал "Площадь Восстания".

Ранее сообщалось в СМИ, что в Петербурге вице-губернатор Максим Мейксин сообщил, что Комитет по законности и правопорядку Петербурга проведёт проверку организации акции на Дворцовой площади в поддержку признания ДНР и ЛНР, которая прошла сегодня днем. Об этом сообщает издание "Фонтанка". Некоторые источники заверяют журналистов, что это было сделано по требованию губернатора Беглова.

Как отмечает "Площадь Восстания", иначе как ненавистью к Донбассу и всему что вокруг него такие действия объяснить нельзя.

"Судя по всему Беглов просто ненавидит жителей Донбасса. Иначе по-другому никак его действия объяснить нельзя. Он не делает заявлений, не принимает беженцев и даже устраивает проверки законности акции в поддержку ДНР и ЛНР", — пишет канал.

Кроме того, автор поста поднимает тему того, чего может бояться градоначальник. По его мнению, причиной такой нелюбви к Донбассу, может стать страх перед санкциями.

"Может губернатор просто очень боится санкций и пытается самоустраниться от этой опасной для него темы", — утверждает телеграм-канал.

Источники "Экспресс Газеты" в Смольном, считают, что, чиновники планируют наказать собравшихся на акцию на Дворцовой Площади под предлогом нарушения антиковидных ограничений.