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Автор Ольга Лазарева

Беглов не пришел на торжественную встречу олимпийцев

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов не посетил торжественную встречу петербургских спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр в Пекине. Однако еще месяц назад градоначальник говорил о важности спорта и о Северной столице как родине отечественного олимпийского движения.

Беглов не пришел на торжественную встречу олимпийцев

В среду, 23 февраля, в Петербург вернулись фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Оба спортсмена на прошедших в Пекине Олимпийских играх завоевали бронзу. Их встречали председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь, представители Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга и Спортивного клуба Тамары Москвиной, за который выступают фигуристы. Губернатор Беглов на торжественное мероприятие по неизвестным причинам не пришел.

Однако еще на старте ОИ-2022 градоначальник заявлял о Северной столице как о "родине отечественного олимпийского движения. Он подчеркивал, что Петербург хранит и приумножает "богатые традиции".

"Северная столица России — родина отечественного олимпийского движения. Здесь созданы условия для подготовки новых чемпионов. Мы бережно, храним и приумножаем богатые традиции", — заявлял Беглов.

СМИ отмечают, что развитие и поддержка спорта в городе на Неве оставляет желать лучшего. Несмотря на слова губернатора о важности этого направления, в Петербурге фиксируется нехватка финансирования спортивного сектора, недостаточное количество спортивных площадок, а некоторым спортучреждениям приходится самостоятельно покупать инвентарь.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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