Более 80% петербуржцев негативно оценили деятельность Беглова

Проведенный мониторинг социального самочувствия показал истинное отношение жителей Петербурга к губернатору Александру Беглову.

Местные чиновники так и не решили самые актуальные проблемы города. В частности, некачественную уборку снега и плохое состояние дорог. Согласно данным исследования, 82% респондентов негативно оценивают ситуацию с осадками, которая уже носит системный характер. При этом в Северной столице наблюдается острый дефицит работников ручного труда и спецтехники.

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Напомним, ситуация с уборкой улиц от снега и наледи остается напряженной с самого начала зимы. Данная проблема стала ключевой в падении рейтинга губернатора Беглова и его подчиненных. Несмотря на возмущения граждан, глава региона даже не пытался исправить ситуацию.