Проведенный мониторинг социального самочувствия показал истинное отношение жителей Петербурга к губернатору Александру Беглову.
Местные чиновники так и не решили самые актуальные проблемы города. В частности, некачественную уборку снега и плохое состояние дорог. Согласно данным исследования, 82% респондентов негативно оценивают ситуацию с осадками, которая уже носит системный характер. При этом в Северной столице наблюдается острый дефицит работников ручного труда и спецтехники.
Напомним, ситуация с уборкой улиц от снега и наледи остается напряженной с самого начала зимы. Данная проблема стала ключевой в падении рейтинга губернатора Беглова и его подчиненных. Несмотря на возмущения граждан, глава региона даже не пытался исправить ситуацию.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.