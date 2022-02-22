Губернатор Петербурга Беглов забыл про Донбасс

Непонятно, чем таким важным занят Александр Беглов, что проспал важнейшее решение в международной политики этого месяца. Но вот его сосед губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сделал заявление по ситуации с признанием Донбасса еще утром.

Так же с утра по всем городским СМИ разошелся комментарий Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского о поддержке признания независимости ЛДНР. Решение Президента также поддержал ряд политиков и общественных деятелей региона: лидер фракции КПРФ в ЗакСе Роман Кононенко, глава фракции ЛДПР Павел Иткин, лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов, гендиректор канала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.

И только в час дня губернатор Александр Беглов опомнился, а может оторвался от своих "первостепенных задач", после чего Управление информации выпустило пресс-релиз о его совместном с Александром Бельским заявлении в поддержку решения Президента о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прямой речи губернатора так и не появилось.

Между тем, по информации СМИ, Беглов уже вторую неделю находится на самоизоляции и не появляется в Смольном, а так же не проводит каких-либо мероприятий. Получается, что весомых причин не делать заявление у губернатора просто нет.

Как ранее писало "Агентство Политических Новостей", губернатор Александр Беглов проигнорировал и ситуацию с донбасскими беженцами.