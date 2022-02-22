Губернатор Петербурга Беглов забыл про Донбасс

Непонятно, чем таким важным занят Александр Беглов, что проспал важнейшее решение в международной политики этого месяца. Но вот его сосед губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сделал заявление по ситуации с признанием Донбасса еще утром.
Так же с утра по всем городским СМИ разошелся комментарий Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского о поддержке признания независимости ЛДНР. Решение Президента также поддержал ряд политиков и общественных деятелей региона: лидер фракции КПРФ в ЗакСе Роман Кононенко, глава фракции ЛДПР Павел Иткин, лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов, гендиректор канала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.
И только в час дня губернатор Александр Беглов опомнился, а может оторвался от своих "первостепенных задач", после чего Управление информации выпустило пресс-релиз о его совместном с Александром Бельским заявлении в поддержку решения Президента о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прямой речи губернатора так и не появилось.
Между тем, по информации СМИ, Беглов уже вторую неделю находится на самоизоляции и не появляется в Смольном, а так же не проводит каких-либо мероприятий. Получается, что весомых причин не делать заявление у губернатора просто нет.
Как ранее писало "Агентство Политических Новостей", губернатор Александр Беглов проигнорировал и ситуацию с донбасскими беженцами.
"Москва и Ленинградская область готовы предоставить 1500 мест (каждый регион) для беженцев с Донбасса в санаториях и домах отдыха. Основные регионы, предназначенные для эвакуации женщин, детей и пожилых беженцев с Востока Украины — Курская, Орловская и Белгородская области. 4500 беженцев готова принять Воронежская область. Власти Петербурга не будет принимать беженцев — губернатора региона ненавидят все директора санаториев Курортного и Пушкинского районов, так как Беглов практически уничтожил туристическую отрасль", — сообщается в материале канала.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.