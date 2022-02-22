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Автор Ольга Лазарева

Губернатор Петербурга Беглов забыл про Донбасс

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Непонятно, чем таким важным занят Александр Беглов, что проспал важнейшее решение в международной политики этого месяца. Но вот его сосед губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сделал заявление по ситуации с признанием Донбасса еще утром.

Губернатор Петербурга Беглов забыл про Донбасс

Так же с утра по всем городским СМИ разошелся комментарий Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского о поддержке признания независимости ЛДНР. Решение Президента также поддержал ряд политиков и общественных деятелей региона: лидер фракции КПРФ в ЗакСе Роман Кононенко, глава фракции ЛДПР Павел Иткин, лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов, гендиректор канала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.

И только в час дня губернатор Александр Беглов опомнился, а может оторвался от своих "первостепенных задач", после чего Управление информации выпустило пресс-релиз о его совместном с Александром Бельским заявлении в поддержку решения Президента о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прямой речи губернатора так и не появилось.

Между тем, по информации СМИ, Беглов уже вторую неделю находится на самоизоляции и не появляется в Смольном, а так же не проводит каких-либо мероприятий. Получается, что весомых причин не делать заявление у губернатора просто нет.

Как ранее писало "Агентство Политических Новостей", губернатор Александр Беглов проигнорировал и ситуацию с донбасскими беженцами.

"Москва и Ленинградская область готовы предоставить 1500 мест (каждый регион) для беженцев с Донбасса в санаториях и домах отдыха. Основные регионы, предназначенные для эвакуации женщин, детей и пожилых беженцев с Востока Украины — Курская, Орловская и Белгородская области. 4500 беженцев готова принять Воронежская область. Власти Петербурга не будет принимать беженцев — губернатора региона ненавидят все директора санаториев Курортного и Пушкинского районов, так как Беглов практически уничтожил туристическую отрасль", — сообщается в материале канала.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы беженцы санкт-петербург александр беглов
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