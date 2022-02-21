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Автор Петр Ермилин

Россияне поддержали приём беженцев из Донбасса

Россия

Подавляющее большинство граждан РФ высказались за приём временных переселенцев из ДНР и ЛНР.

О поддержке решения принять на территории России беженцев из народных республик Донбасса заявили 78% участников опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

"Россияне поддерживают решение о приёме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории республик (78%)", — опубликовал ВЦИОМ результаты исследования.

Также 75% опрошенных поддержали решение единовременно выплатить беженцам пособие в размере 10000 рублей.

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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Украинцы тянутся в Россию через Донбасс
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова
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