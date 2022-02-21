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Автор Ольга Лазарева

Беглов возглавил рейтинг "двоечников"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Январский рейтинг губернаторов Pravdaserm продемонстрировал падение репутации Александра Беглова. Глава Петербурга получил наименьшее количество баллов — 45. Причиной стали накопившееся проблемы в городе, а также неловкие попытки губернатора оправдаться.

Беглов возглавил рейтинг "двоечников"

"Накопившийся за долгое время негатив в адрес Александра Беглова сделал своё дело, и с 71 места Рейтинга Pravdaserm петербургский губернатор отправился на последнюю строчку, а индекс его репутации снизился с 62-х до непростительных для чиновника такого уровня 45-ти баллов", — отмечает Pravdaserm.

Напомним, Александра Беглова критикуют за плохое управление городом, в том числе невозможность организовать уборку тротуаров и крыш от льда и снега. Старт мусорной реформы в начале 2022 года привел к новым проблемам. Из-за недостаточной подготовки города к изменениям мусор перестали вывозить вовремя, что привело к скоплению отходов и размножению крыс.

"К извечной петербургской проблеме гололёда, ледяных сосулек на крышах и неубранного снега прибавился ещё и мусорный коллапс, возникший в ходе новой реформы — и это негативно отразилось на репутации градоначальника", — пишут авторы рейтинга.

Среди критиков плохой организации хозяйственных процессов в городе оказался музыкант Сергей Шнуров, посвятивший ряд клипов проблемам невывоза мусора, наледи на дорогах, а также коррупции в Петербурге. В ответ Александр Беглов обвинил заявил о спланированной кампании против него, пообещав довести реформы до конца. Ответы губернатора Беглова показались общественности неубедительными.

"Можно сколько угодно говорить о провокациях, но претензии, предъявляемые Александру Беглову, уж точно нельзя назвать необоснованными", — резюмируют авторы рейтинга, поместив главу Петербурга на последнее место.

Ранее "Медиалогия" поместила губернатора Александра Беглова на третье место в списках наиболее часто упоминаемых глав регионов. Причиной стала системная критика градоначальника за невывезенный снег и провал мусорной реформы. Как отмечает "Медиалогия", за январь имя Беглова упоминалась в СМИ 35 605 раз.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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