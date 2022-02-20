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Автор Ольга Лазарева

Петербуржцы нарекли губернатора Беглова "голым королём"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Городские проблемы, самые животрепещущие из которых — снежный и мусорный коллапсы, обнажили подлинную сущность губернатора Александра Беглова. Так считают горожане, поздравившие градоначальника с Днём обнажённых мужчин, который отмечается 20 февраля.

Петербуржцы нарекли губернатора Беглова "голым королём"

— А король-то голый! Как в сказке. Проблемы Петербурга обнажили всю сущность Беглова. В городе творится хаос: повсюду грязь и мусор, здания обваливаются, — отмечают петербуржцы в соцсетях.

Но больше всего горожан раздражает мнимое спокойствие градоначальника: Александр Беглов продолжает делать вид, что у него всё под контролем, хотя это далеко не так. С приходом зимы Петербург утопает в снегу, а с приходом нового года около сугробов появились ещё и горы мусора. Потепление грозит городу затоплением: снег всё больше, а ливнёвки, при этом, справляются все хуже.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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