Петиция за отставку Беглова продолжает набирать голоса

В январе 2022 года петербурженка Елена Синявина разместила на сайте Change.org петицию за отставку губернатора Александра Беглова. На сегодняшний день она собрала 38 550 подписей неравнодушных горожан, уставших от неубранных от снега улиц и заваленных мусором дворов.

Жители Северной столицы, поддержавшие петицию пенсионерки, отмечают бездействие городских властей в плане благоустройства и уборки снега.

"Город, в котором я живу, превратился в настоящие помои! В маленьких городах нет таких проблем с поликлиниками, все налажено. Дороги не убираются, ходить каждый день страшно: то сосулька на голову упадёт, то поскользнёшься и останешься инвалидном. Снег тает и все падает на карнизы с чётким ощущением, что ещё немного и окна пробьёт, а про мусор я вообще молчу", — пишет пользователь по имени Валерий.

Другой комментатор по имени Дмитрий назвал деятельность чиновников под руководством Беглова "вредительством". Петербурженка Наталья считает, что власти должны решать проблемы горожан, а если не могут, то пусть отправляются в отставку.

"Я подписываюсь, потому что-то, что сейчас творится на улицах — это позор властям! Что, город с многомиллионным бюджетом, в XXI веке не может справиться с наледью?! На улицу страшно выходить", — пишет горожанка по имени Ольга.

Жители Северной столицы недовольны работой городской администрации под руководством Беглова. Они больше не верят обещаниям чиновников Смольного, считая, что те занимаются популизмом. Недоверие усилилось после провала мусорной реформы на фоне проблемной снегоуборочной кампании в Петербурге.