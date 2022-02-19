ВДНХ приглашает на экскурсии в честь Дня гида

Экскурсоводы ВДНХ подготовили спецпрограмму в честь профессионального праздника — Всемирного дня гида, который отмечается 21 февраля. Познавательные прогулки пройдут по территории выставки и в павильонах с 20 по 22 февраля, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Экскурсии рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Например, в центре "Слово" можно будет побывать в воссозданной первой русской типографии, а в павильоне "Рабочий и колхозница" расскажут о развитии науки в советские времена и покажут оборудование, которое тогда использовали ученые", — уточнила Сергунина.

Специальные экскурсии проведут другие популярные площадки ВДНХ — Музей транспорта, центр океанографии и морской биологии "Москвариум" и Музей кукол. Помимо этого, желающих приглашают присоединиться к обзорной прогулке по территории, увидеть знаковые архитектурные шедевры и узнать интересные факты о выставке.

Отмечается, что все экскурсии пройдут с соблюдением действующих санитарных мер. Участникам потребуется придерживаться социальной дистанции и надевать маски в помещениях.