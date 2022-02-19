EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

ВДНХ приглашает на экскурсии в честь Дня гида

Россия » Центр » Москва

Экскурсоводы ВДНХ подготовили спецпрограмму в честь профессионального праздника — Всемирного дня гида, который отмечается 21 февраля. Познавательные прогулки пройдут по территории выставки и в павильонах с 20 по 22 февраля, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

ВДНХ приглашает на экскурсии в честь Дня гида

"Экскурсии рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Например, в центре "Слово" можно будет побывать в воссозданной первой русской типографии, а в павильоне "Рабочий и колхозница" расскажут о развитии науки в советские времена и покажут оборудование, которое тогда использовали ученые", — уточнила Сергунина.

Специальные экскурсии проведут другие популярные площадки ВДНХ — Музей транспорта, центр океанографии и морской биологии "Москвариум" и Музей кукол. Помимо этого, желающих приглашают присоединиться к обзорной прогулке по территории, увидеть знаковые архитектурные шедевры и узнать интересные факты о выставке.

Отмечается, что все экскурсии пройдут с соблюдением действующих санитарных мер. Участникам потребуется придерживаться социальной дистанции и надевать маски в помещениях.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы москва
Новости
В России начались учения с участием сил ядерной триады
В Москве развернули мобильный пункт отбора на военную службу
ВДНХ приглашает на экскурсии в честь Дня гида
Несмотря на запрет Байдена: Зеленский улетел из Украины
Столтенберг: на Украине не наблюдается признаков эскалации
Кабо рассказала о самочувствии Бориса Невзорова незадолго до смерти
Японский врач показал простое упражнение для снижения давления
Дизайнер оценил интерьер детской комнаты в замке Галкина: "Для чего?"
Плющенко рассказал о работе с Трусовой: "У меня были с этим проблемы"
Жена Моргенштерна Дилара: "Мы разводимся"
Популярное
Бывший СССР
Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса

Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.  

Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Новости спорта
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Политика. Новости и аналитика
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Любовь Степушова Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса Любовь Степушова Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Политика. Новости и аналитика
Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко
В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"
Мир. Новости мира
В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"
Последние материалы
Столтенберг: на Украине не наблюдается признаков эскалации
Кабо рассказала о самочувствии Бориса Невзорова незадолго до смерти
Японский врач показал простое упражнение для снижения давления
Дизайнер оценил интерьер детской комнаты в замке Галкина: "Для чего?"
"Страна.ua": в офисе Зеленского считают очень хорошим вариантом признание Россией ДНР и ЛНР
Плющенко рассказал о работе с Трусовой: "У меня были с этим проблемы"
Жена Моргенштерна Дилара: "Мы разводимся"
Большунов стал первым в 30-километровом масс-старте на Олимпийских играх
Беженцев из Донбасса ждут в семи регионах РФ
Киев ударил по России? На территории Ростовской области разорвался снаряд
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников