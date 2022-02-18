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Автор Ольга Лазарева

Беглов "откупается" от пострадавших во время пандемии врачей

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о единовременных выплатах для сотрудников медучреждений города и водителей скорой помощи, пострадавших при оказании помощи больным с COVID-19 в период с 1 января по 30 апреля 2022 года. Для этих целей из резервного фонда города будет выделено порядка 905 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Беглов "откупается" от пострадавших во время пандемии врачей

"Установлены также переходные положения, предусматривающие предоставление единовременных выплат медицинским работникам, заболевшим коронавирусной инфекцией в 2021 году и не получившим их ранее", — отметили в администрации Петербурга.

В начале текущей недели в горадминистрации отчитались о выплатах надбавок за декабрь почти 24 тысячам медиков, работавших с ковид-пациентами. В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева указали, что общая сумма доплат составила 459,7 млн рублей. Напомним, врачи Покровской больницы ранее рассказали журналистам, что уже несколько месяцев не получали соответствующие надбавки, а в городском Комитете по социальной политике сослались на отсутствие финансирования.

О проблеме с задержкой выплат за работу с больными коронавирусом нового типа сообщали также сотрудники других медучреждений Северной столицы. Это привлекло внимание широкой общественности, поскольку на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в поликлиниках Петербурга по-прежнему выстраиваются огромные очереди на прием к врачу и ПЦР-тестирование. А промедление чиновников из команды Александра Беглова с начислениями надбавок и вовсе грозило привести к массовым увольнениям специалистов, что еще больше усугубило бы и так непростую ситуацию в городской системе здравоохранения.

Решение о материальной компенсации для пострадавших от COVID-19 медработников и водителей скорых губернатором Бегловым, скорее всего, принималось в связи с повышенным вниманием СМИ к текущему положению дел в системе здравоохранения Петербурга. Шумиха вокруг задержек коронавирусных надбавок врачам и недовольство горожан очередями в поликлиниках и другими нерешенными проблемами вынудили нерадивого градоначальника пересмотреть данный вопрос и даже выделить дополнительные средства на единовременные выплаты. При этом чиновник вполне может попытаться получить политические очки на этом, что, впрочем, вряд ли поможет его изрядно испорченной репутации.

С января петербуржцы массово жалуются на невозможность попасть на прием к врачу. Горожанам приходится по несколько часов стоять в очереди, которые нередко растягиваются на улицу возле поликлиник. В ходе "внезапной" проверки 3 февраля в поликлиническом отделении №66 в Пушкинском районе Александр Беглов уклонился от ответов на вопросы горожан о данной проблеме.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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