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Автор Ольга Лазарева

Смольный больше не будет помогать обманутым дольщикам

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку в городской закон о мерах защиты прав участников долевого строительства. Реестр обманутых дольщиков больше не будет пополняться.

Смольный больше не будет помогать обманутым дольщикам

Ранее Беглов заявлял, что в ближайшее время закроет окончательно проблему обманутых дольщиков. Однако он уже нарушал подобное обещание.

В качестве примера можно привести проект ЖК "Ломоносов", который так и оказался не достроен. Ранее на главу компании "Петрострой", которая занималась реализацией проекта, было заведено уголовное дело.

Беглов уже обещал решить эту проблему к 2020 году, но не справился с задачей. В 2021 году, в ходе прямой линии, он заявил, что один корпус был завершен, а для третьего и четвертого найдены инвесторы.

Однако уже сами дольщики нашли противоречие в словах градоначальника. По их словам, новая компания даже не приступала к возведению четвертого корпуса. Более того, горожане ждали, что их вопрос будет решен к 2020 году.

Теперь губернатор заявил, что закроет этот вопрос к 2023 году и "выбил" себе новую отсрочку. Так, обманутым дольщикам придется провести в ожидании еще несколько лет.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов обманутые дольщики
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