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Автор Ольга Лазарева

Смольный "смывает" бюджет на праздники

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Последние две недели органы законодательной власти Петербурга занимаются вопросами утверждения региональных праздников. Принятие последних позволит города использовать бюджет для проведения всех соответствующих мероприятий. Однако подобные инициативы нельзя назвать положительными, поскольку бюджетных расходов требуют многие отрасли города. Главным образом, социально-ориентированная.

Смольный "смывает" бюджет на праздники

16 февраля в ЗакСе состоялось второе чтение проекта закона- "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга о праздниках и памятных датах Санкт-Петербурга". По документу поступила поправка от депутатов Чебыкина и Четырбока, которые предложили утвердить "День отца" на региональном уровне.

Депутат от фракции КПРФ Роман Кононенко, комментируя поправку, отметил, что праздник дублирует федеральный. Он считает, что цель его принятия заключается в получении доступа к бюджетным деньгам, и в скором времени подобные идеи могут начать носить массовый характер. К слову, эту версию подтвердил сам Чебыкин.

"Если мы хотим праздновать, тратить бюджетные средства, то, соответственно, мы должны на региональном уровне это все утверждать", — сказал депутат.

Напомним, на минувшей неделе депутаты Законодательного собрания поддержали проект губернатора Александра Беглова о создании дня праздника уголовно-исполнительной системы. За это градоначальника подвергли критике в СМИ, поскольку принятие праздника напрямую скажется на расходах городского бюджета.

Примечательно, что при этом в городе существует множество проблем, связанных с нехваткой социальной инфраструктуры. В качестве примера можно привести недостаток медицинских учреждений, из-за чего горожане стоят в длинных очередях на прием в поликлинику. На фоне этого попытки утвердить различные праздники на законодательном уровне выглядят странно, ведь подобные мероприятия вряд ли имеют для горожан более объективную ценность, нежели комфортные условия для жизни.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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