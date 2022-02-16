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Автор Ольга Лазарева

Беглов уже несколько дней не появлялся в Смольном

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатора Петербурга Александра Беглова не видели на рабочем месте с начала недели. По словам источника в администрации города, градоначальник не выезжает на работу со своей дачи в Комарово.

Беглов уже несколько дней не появлялся в Смольном

По нашей информации, отменены все официальные встречи и мероприятия до конца недели. Причина, по которой пропал губернатор неясна, однако некоторые лица из администрации говорят о том, что в очередной раз градоначальник ушел на самоизоляцию.

Ранее СМИ сообщали, что аналитики составили шорт-лист губернаторов с низкой поддержкой. Лидирующую позицию в это списке занимает Александр Беглов. По словам специалистов это связанно с неэффективной моделью управления городом. Вопросы к главе Смольного появились из-за неспособности организовать работу профильных комитетов и провалов в экономической политике.

Также специалисты уверяют, что такая просадка рейтинга губернатора является последствием его самоустранения от решения внутригородских проблем. Когда возникает кризисная ситуация, Беглов берёт отпуск. Уставшие от такого поведения главы Смольного петербуржцы запустили в интернете петицию с требованием о его отставке.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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