Симоньян взволновал вопрос Апраксина двора

Маргарита Симоньян выступила с призывом к властям Санкт-Петербурга заняться вопросом Апраксина двора, который погряз в нелегальной торговле табачными изделиями и другими товарами.

В своём telegram-канале журналистка приводит письмо подписчика, в котором говорится, что Апраксин двор — это "рассадник нелегалки в России", где ни один торговец уже не боится проверок и даже не пытается спрятать нелегальный товар, а рейды не имеют более никакого смысла, ведь пройдет месяц и склады "Апрашки" снова будут забиты.

Но не отрицает Симоньян и того факта, что Апраксин двор смог бы стать визитной карточкой Санкт-Петербурга. Для этого надо смыть граффити, снести самопальные постройки и нагроможденные там прилавки.

В пример ей был приведен ТЦ "Фуд Сити", где "табачная мафия не прижилась".

Возможно, она имеет в виду впечатляющий случай, который произошел в 2018 году. Тогда сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли в московском продовольственном центре 123 тонны нелегальных табачных изделий, стоимость которых составила 245 млн рублей. В самом "Фуд Сити" об изъятии, конечно, ничего не слышали, и знать не знают.

Если вспоминать о московских рынках подобного типа, то никак нельзя пройти мимо Черкизовского рынка. Его имя стало нарицательным, и от того пугающим. Он был чем-то вроде города в городе, где жили и работали уроженцы всех стран СНГ, и даже Индии, Китая и Юго-Восточной Азии. В "Черкизоне" имелись ночлежки, кафе, банки и обменные пункты, которые работали только для "своих" и даже когда-то работало консульство Таджикистана.

По данным московской полиции, рынок был полон криминала: здесь происходили драки, грабежи, рэкет, похищения, вымогательство, убийства, торговля наркотиками.

Черкизовский рынок закрыли 29 июня 2009 года. Для многих здешних торговцев, это было неожиданностью, поскольку прекратить его работу собирались неоднократно, но всегда дальше слов дело не заходило. Официальная причина — нарушение санитарных и пожарных норм. Закрытие рынка оставило без работы около 100 тысяч человек, в основном китайцев и вьетнамцев. Но Департамент труда и занятости Москвы приводил более скромные цифры, заявляя о 14,2 тысячи мест. Весной 2022 году в Москве должны начать заселять первый из четырех домов, построенных на месте Черкизовского рынка по программе реновации.

О планах навести порядок на Апраксином дворе тоже неоднократно заявляли во всеуслышание. Однако с одним из крупнейших рынков Петербурга московский фокус не удался. Многие эксперты винят в этом сложности в вопросах собственности. Апраксин двор состоит из 57 корпусов, часть из которых принадлежат государству, другая — частникам. Другие сетуют на пассивность властей, которые не в состоянии превратить нынешний рынок в современную торговую территорию.