Эпидемиологическая обстановка в Северной столице остается тяжелой. По информации оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за сутки в городе было выявлено 7091 новый случай заболевания. Аналогичные данные приводятся на официальном ресурсе Смольного.
По информации на 15 февраля, 720 человек были госпитализированы, скончались — 73. В отличие от показателя заболеваемости, суточная смертность выросла (с 70 человек за сутки). Коечный фонд свободен на 33,51%, на лечении в петербургских стационарах находятся 8 864 человека — поступили 440, 642 находятся в реанимации, еще 326 подключены к аппаратам ИВЛ.
Ранее СМИ обращали внимание, что возглавляемое Александром Бегловым правительство отказалось вводить бесплатное тестирование в городских ТЦ по аналогии с регионами. Данное решение вызвало вопросы в экспертном сообществе, поскольку массовый мониторинг позволил бы выявлять гораздо большее число новых случаев заражения коронавирусом.
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.