В Петербурге за сутки выявили 7091 новый случай COVID-19

Эпидемиологическая обстановка в Северной столице остается тяжелой. По информации оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за сутки в городе было выявлено 7091 новый случай заболевания. Аналогичные данные приводятся на официальном ресурсе Смольного.

Эпидемиологическая ситуация 14.02.2022, Санкт-Петербург

По информации на 15 февраля, 720 человек были госпитализированы, скончались — 73. В отличие от показателя заболеваемости, суточная смертность выросла (с 70 человек за сутки). Коечный фонд свободен на 33,51%, на лечении в петербургских стационарах находятся 8 864 человека — поступили 440, 642 находятся в реанимации, еще 326 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее СМИ обращали внимание, что возглавляемое Александром Бегловым правительство отказалось вводить бесплатное тестирование в городских ТЦ по аналогии с регионами. Данное решение вызвало вопросы в экспертном сообществе, поскольку массовый мониторинг позволил бы выявлять гораздо большее число новых случаев заражения коронавирусом.