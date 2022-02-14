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Автор Ольга Лазарева

Беглову приходится просить петербуржцев вакцинироваться

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев сделать прививку от коронавируса.

Беглову приходится просить петербуржцев вакцинироваться

"Призываю всех, кто еще не вакцинировался от коронавируса, пройти эту процедуру. Прививка по-прежнему остается самым надежным способом защиты жизни и здоровья", — сказал градоначальник.

Обеспокоенность градоначальника понятна: пока что в Санкт-Петербурге самая сложная эпидемиологическая обстановка. Северная столица лидирует в антирейтинге по числу суточных заболеваний. Вакцинация в городе сильно сбавила скорость. Городские власти ничего не делают для ускорения прививочной кампании. Неудивительно, что еще до осенней волны ковида кампания по вакцинации провалилась.

Беглов напомнил горожанам о том, что надо носить маски и соблюдать дистанцию. При этом сам демонстрировал пренебрежение к мерам защиты, появляясь в людных местах с открытым лицом. Кроме того, Смольный не предпринимает никаких мер контроля за ношением масок в общественном транспорте.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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