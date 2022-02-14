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Автор Ольга Лазарева

Беглов вновь пытается переложить свои ошибки на районные администрации

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что требования к районным администрациям высоки как никогда. Между тем про требования к губернатору градоначальник смолчал. По мнению экспертов, он просто в очередной раз переложил вину за снежный и мусорный коллапс на районы.

Беглов вновь пытается переложить свои ошибки на районные администрации

Как пишет "Петербургский дневник" губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что требования к районным администрациям по-прежнему высоки, потому что именно они контролируют работу в тех сферах, которые так волнуют петербуржцев. Это здравоохранение, уборка улиц и многое другое.

А что же тогда контролируют чиновники Смольного и лично сам губернатор, вопрошает политолог и журналист Андрей Рост. По его словам, губернатор либо признается, что он ни на что не годен, как и комитеты Смольного, либо должен внести корректировки в свою речь.

"Сейчас Беглов говорит, что вся ответственность за неубранный снег, за мусорные кучи, за очереди в поликлиниках лежит только на районных администрациях. Это прям странно. А зачем тогда существует Комблаг, Комздрав? Видимо не за чем или же просто губернатор нашел крайних, потому что если признавать вину комитетов, то это получается признавать свою вину. А губернатору свою вину признавать не хочется", — объяснил эксперт.

Также он напомнил, что Александр Беглов всю свою карьеру ищет виноватых в ошибках Смольного. ТО обвиняя оппозицию, то предыдущее руководство города, то необъяснимый криминал, поиск которого приводит, кстати, тоже в городские комитеты.

"Единственный кого ни разу Беглов не назвал виноватым — это себя. И это при том, что его обвиняет весь город", — добавил Рост.

Ранее, журналисты уже писали, что Беглов переложил ответственность за провал снегоуборочной кампании на бизнес и жителей города. Комитета по Благоустройству, провалившего уборку, никакие репрессии не коснуться.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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