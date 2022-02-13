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Автор Ольга Лазарева

Что благоустроят в Замоскворечье в 2022 году

Россия » Центр » Москва

Дворовые территории общей площадью 38 тыс. кв. м привели в порядок в Замоскворечье в 2021 году, а в 2022 планируют благоустроить территории в 1-м и 2-м Щипковских переулках и вблизи домов на Люсиновской улице, рассказал глава муниципального округа Николай Матвеев.

Что благоустроят в Замоскворечье в 2022 году

"В прошлом году завершился масштабный проект по преображению сразу нескольких дворов в нашем районе. Квартал между корпусами дома 31 на Большой Серпуховской и двор во 2-м Щипковском переулке, д. 8 получили новую жизнь. Там высадили десятки деревьев и тысячи кустарников, полностью заменили старые площадки на новые и современные. Весь проект создавали вместе с жителями домов, а строили под их бдительным контролем", — рассказал Матвеев.

Во дворах между девятью жилыми корпусами на Большой Серпуховской заменили асфальт и освещение. Новую спортивную площадку сделали у шестого корпуса: там установили современные тренажеры и обновили покрытие. Для совсем юных москвичей обустроили игровую зону за вторым корпусом, а для детей постарше — новую площадку у 5-ого корпуса и большую между 10-м и 11-м.

Особое внимание уделили и экологической обстановке. Высадили новые ели, клены, можжевельники — в общей сложности, 64 дерева и более 2 тысяч кустарников: белый дерен, розы, сирень, спиреи. Важно, что эти растения дополнили уже существующий зеленый фонд.

Как сказал Матвеев, на 2022 год запланировано благоустройство территорий в 1-м и 2-м Щипковских переулках, а также вблизи домов на Люсиновской улице.

"Мы уже начали обсуждать с жителями домов, что бы они хотели видеть в проекте благоустройства. Собираем идеи и пожелания, постараемся реализовать их все в рамках бюджетов и возможностей подрядчиков", — отметил глава муниципалитета.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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