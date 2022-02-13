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Автор Ольга Лазарева

Эксперт назвала главные причины провалов Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге кризис ЖКХ достиг своего пика. До окончания зимы осталось две недели, а коммунальщики под руководством Смольного так и не смогли справиться с уборкой города от снега и наледи за более чем два месяца. Гололед привел к многочисленным переломам и ушибам среди жителей. А вкупе с проблемой вывоза мусора и упадком системы здравоохранения Петербурга у жителей возникают сомнения в компетентности губернатора Александра Беглова.

Эксперт назвала главные причины провалов Беглова

Ирина Баханович, юрист и общественный деятель, поделилась своим мнением насчёт решения актуальных городских проблем. Она считает, что в первую очередь Беглов должен стать руководящим координатором для профильных комитетов.

"Я везде говорю, что главная задача руководителя — это выстроить правильную работу команды своей. Если ты не можешь этого сделать, то скажи честно — я не справился. Я смотрю на происходящее и считаю, что у Беглова команды-то даже нет, все люди, которые поставлены, они какую-то псевдоактивность в социальных сетях проводят, нет никакого диалога с жителями", — высказалась юрист.

Прежде политолог Борис Григорьев подтверждал, что Беглов на данный момент не способен к открытому общению с жителями. Из-за этого между властью и обществом, по его мнению, возникает когнитивная пропасть: ни власть, ни жители не способны понять желания, потребности и цели друг друга.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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