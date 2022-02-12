Смольный провалил кампанию по вакцинации

Проваленная Смольным кампания по вакцинации петербуржцев привела к падению уровня коллективного иммунитета до 85,8%.

В целом по России данный показатель снизился с 64% до 61,9%. Специалисты объясняют падение тем, что ранее привитые и переболевшие более полугода назад россияне просто утратили иммунитет к коронавирусной инфекции.

Относительно Северной столицы эксперты отмечают, что горожане не торопятся ревакцинироваться. В городе снизились и темпы первичной вакцинации. Это свидетельствует о провале Смольным кампании по вакцинации петербуржцев от COVID-19.

Несмотря на то, что губернатор Александр Беглов несколько раз ревакцинировался, он не смог убедить жителей Петербурга поступить аналогичным образом. К середине февраля 2022 года привились только около 3 млн человек, причем среди них были и те, кто не имеет петербургской прописки. Для многомиллионного города это не лучший показатель.

Планы Смольного по созданию 100-процентного коллективного иммунитета далеки от реальности, отмечают эксперты. Ранее в СМИ сообщали, что вакцинации подростков городу потребуется порядка 30 лет при нынешних темпах прививочной кампании.