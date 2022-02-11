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Автор Ольга Лазарева

В Петербурге острый дефицит общественного транспорта

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Город не может оперативно найти дополнительные троллейбусы и автобусы для проведения транспортной реформы. Ближайшее поступление техники из Минска будет не раньше конца 2023 года, а машины требуются уже сейчас. Губернатор Александр Беглов требует, что бы реформа прошла гладко, но эксперты уверены, что она уже на грани провала.

В Петербурге острый дефицит общественного транспорта

До начала транспортной реформы в Петербурге остались считанные месяцы, уже с 1 апреля начнут действовать новые контракты с частными перевозчиками, как на действующих "социальных" маршрутах, так и новых. Пока этого не произошло, 50% городских перевозок осуществляется коммерсантами. И скорее всего будут осуществляться и дальше.

Причина — нехватка автобусов и троллейбусов в городских автопарках. По новой модели общественный транспорт будет работать только по социальной схеме. Вот только технику купить негде.

Самый крупный лот в отмененных аукционах требовал от перевозчика наличия 358 автобусов, самый маленький — семи автобусов. В итоге перевозчикам, чтобы уложиться в реформу надо более трех тысяч новых и современных автотранспортных средств. Вот только купить их негде. Даже раскрученная пресс-службой Петербурга договоренность с минскими предприятиями даст лишь 153 машины до конца 2023 года. А требуется автопаркам гораздо больше.

Ранее, депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова критиковала реформу за неготовность города к ней. А участники рынка отмечали, что в Петербурге недостаточно газовых заправок, а это важно с учетом закупки 2800 автобусов на газомоторном топливе.

К тому же ожидается ухудшение транспортной доступности. В социальных сетях и в комментариях к новостям СМИ горожане неоднократно отмечали, что Смольный, сократив число частных маршрутов, не везде заместил их новыми. В итоге добираться до нужных точек в городе станет сложнее, особенно жителям отдаленных районов. Например, не предложено аналогов "тэшке" № 20, которая ходила от улицы Пионерстроя до метро Нарвская. Или "тешке" № 95, которая курсировала от метро "Новочеркасская" до станции "Гражданский проспект". Более того, была изменена трассировка ряда автобусных маршрутов, что увеличило время в пути из-за увеличения числа пересадок, необходимости больше ходить пешком до нужных остановок.

Как сообщал телеканал "78", автобус № 147 больше не будет возить к Южному кладбищу, а отправится от улицы Костюшко к Красному Селу и обратно. Автобус № 54 поедет на Кирочную не от Загребского бульвара, а только от Малой Балканской. И таких примеров много.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы транспорт санкт-петербург
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