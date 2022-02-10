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Автор Ольга Лазарева

В Петербурге снова переносят сроки уборки снега

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В правительстве Петербурга регулярно объявляют дедлайны по очистке от снега и льда улиц города, однако раз за разом срывают их. Новый срок наведения порядка был установлен для центра города на Неве.

В Петербурге снова переносят сроки уборки снега

Во время пресс-конференции ТАСС 9 февраля замглавы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Михаил Долгополый заявил, что в ходе ближайшей недели дворы на вверенной ему территории будут очищены от снега и льда. Долгополый уверен, что работы будут завершены досрочно.

"На задачу — 2 дня"

Обещания привести город в порядок звучат с начала зимнего сезона. Начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин 30 ноября обещал убрать главные дорожные магистрали от последствий первого снежного циклона "Бенедикт" всего за пару суток.

"Давайте будем честны. На улично-дорожную сеть — она у нас 60 миллионов квадратных метров — упало 20 сантиметров. Это 1,2 миллиона "кубов" снега. Их надо собрать, сгрести и вывезти. Понимаете? Поэтому задача: главные магистрали — 2 дня на вывоз снега", — заявил представитель Комблага в эфире канала "Санкт-Петербург".

Однако обеспечить чистоту дорог к заявленному сроку не удалось.

"Ни в коем случае не допускать"

Глава жилищного комитета Олег Зотов накануне встречи Нового года распорядился ликвидировать последствия снежных завалов, чтобы праздник прошел в "убранном и красивом городе". Несмотря на это, петербуржцы встречали Новый год среди куч грязного серого снега, не имея возможности насладиться прогулкой из-за снежного месива под ногами.

В конце января Зотов поручил администрациям районов очистить дворы Петербурга к началу февраля. Особое внимание чиновник акцентировал на предупреждении гололеда.

"Ни в коем случае нельзя допустить образование наледи во дворах, поэтому за выходные дни все дворы должны быть максимально очищены. Все силы жилищно-коммунальных служб будут на это направлены", — заявил Зотов.

Тем не менее, к дедлайну, назначенному на понедельник 3 февраля, распоряжение Зотова оказалось неисполненным.

Расхлябались!

Как показала практика, обеспечить уборку улиц не под силу не только главам профильных комитетов, но и самому градоначальнику Александру Беглову. На фоне массового недовольства петербуржцев глава города неоднократно критиковал подчиненных за уборку снега, обвиняя в "расхлябанности" и требуя привести Петербург в порядок.

Александр Беглов. Карикатура
Александр Беглов. Карикатура

В последнее время Беглов посещает отдельные районы города, проверяя уборку снега и устраивая показные "разносы" по телефону. Губернатор уже посетил Пушкинский, Выборгский, Курортный и Центральный районы. Однако вялые беседы с подчиненными "на камеру" вызывают у общественности иронию, а город остается по-прежнему не убран.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх санкт-петербург александр беглов
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