В ЗакСе вступились за гаражи василеостровцев

Депутат ЗакС Борис Вишневский вступился за гаражный кооператив КАС "Маяк" на Васильевском острове, который Смольный планирует снести ради строительства школы.
По мнению чиновников, собственники гаражей занимают участок №47, расположенный у дома 12, корпус 3, литера А, по улице Кораблестроителей без правовых оснований, и владельцам направили требование покинуть эту территорию в срок до 16 февраля.
Вишневский в обращении к вице-губернатору Валерию Пикалеву указал, что требование к владельцам гаражей незаконно и неправомерно. Вишневский заметил, что, если гаражи ликвидировать, более тысячи автомобилистов будут вынуждены искать место во дворах, переплачивая за парковку.
Также депутат вспомнил про опасные отходы, предположительно захороненные на пустыре, и потребовал остановить действия по освобождения участка до завершения радиологической экспертизы.
"Прошу вице-губернатора приостановить любые действия по освобождению данного участка, как минимум до июня 2022 года, и провести за это время тщательное обследование территории на предмет ее заражения вредными веществами, в том числе радиоактивными, предусмотрев проведение независимой радиологической экспертизы территории КАС "Маяк"", — написал он.
Жители Васильевского острова рассказали о полученном письме, предписывающим освободить гаражи, в социальных сетях. Автор поста заметил, что все гаражи приватизированы, а владельцы исправно платят налоги на собственность. По мнению василеостровцев, требование Смольного ликвидировать гаражи без компенсации незаконно, а строить школу и детский садик на могильнике химических и радиоактивных отходов от деятельности завода им. Козицкого и НИИ 33 — опасно для петербуржцев. Первый раз Смольный пытался отобрать у жителей гаражи еще в 2011 году, под предлогом строительства развязки ЗСД, причем именно опасностью долгого нахождения на этой территории объясняли необходимость это сделать.
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