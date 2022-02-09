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Автор Ольга Лазарева

В ЗакСе вступились за гаражи василеостровцев

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Депутат ЗакС Борис Вишневский вступился за гаражный кооператив КАС "Маяк" на Васильевском острове, который Смольный планирует снести ради строительства школы.

В ЗакСе вступились за гаражи василеостровцев

По мнению чиновников, собственники гаражей занимают участок №47, расположенный у дома 12, корпус 3, литера А, по улице Кораблестроителей без правовых оснований, и владельцам направили требование покинуть эту территорию в срок до 16 февраля.

Вишневский в обращении к вице-губернатору Валерию Пикалеву указал, что требование к владельцам гаражей незаконно и неправомерно. Вишневский заметил, что, если гаражи ликвидировать, более тысячи автомобилистов будут вынуждены искать место во дворах, переплачивая за парковку.

Также депутат вспомнил про опасные отходы, предположительно захороненные на пустыре, и потребовал остановить действия по освобождения участка до завершения радиологической экспертизы.

"Прошу вице-губернатора приостановить любые действия по освобождению данного участка, как минимум до июня 2022 года, и провести за это время тщательное обследование территории на предмет ее заражения вредными веществами, в том числе радиоактивными, предусмотрев проведение независимой радиологической экспертизы территории КАС "Маяк"", — написал он.

Жители Васильевского острова рассказали о полученном письме, предписывающим освободить гаражи, в социальных сетях. Автор поста заметил, что все гаражи приватизированы, а владельцы исправно платят налоги на собственность. По мнению василеостровцев, требование Смольного ликвидировать гаражи без компенсации незаконно, а строить школу и детский садик на могильнике химических и радиоактивных отходов от деятельности завода им. Козицкого и НИИ 33 — опасно для петербуржцев. Первый раз Смольный пытался отобрать у жителей гаражи еще в 2011 году, под предлогом строительства развязки ЗСД, причем именно опасностью долгого нахождения на этой территории объясняли необходимость это сделать.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург валерий пикалев
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