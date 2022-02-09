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Автор Ольга Лазарева

Беглов неэффективно управляет Петербургом — профессор Ветренко

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

С начала зимы в жилищно-коммунальной сфере Петербурга наблюдаются системные проблемы. Со сложившейся ситуацией чиновники Смольного не могут справиться до сих пор, неубранные снег и наледь угрожают здоровью петербуржцев. Своё мнение на эту тему высказала заведующая кафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

Беглов неэффективно управляет Петербургом — профессор Ветренко

Как она полагает, принятых Смольным мер недостаточно, чтобы бороться со сложившимися обстоятельствами. Массовые проверки управляющих компаний не помогли "подхватить повестку".

Ветренко упоминает и о цикличности проблемы. Снежная зима в Петербурге не впервые, однако губернатор Александр Беглов не учитывает опыт прошлого. В городе до сих пор не хватает техники и дворников. Смольный не смог подготовить Северную столицу к холодам.

"Каждый раз в Санкт-Петербург зима приходит нежданно, каждый раз мы не готовы и сетуем на аномалии природного плана", — отмечает Ветренко.

Эксперт указала на то, что другие губернаторы справлялись с подобными ситуациями успешнее, привлекая дополнительные ресурсы. Наиболее вероятно, для таких решений Беглову не хватает политической воли и понимания того, как исправить ситуацию.

"Мне кажется, что сегодняшняя ситуация — это полностью вина коммунальных служб города и результат неэффективного управления со стороны аппарата губернатора", — подытожила Ветренко.

Специалист также уверена: если проверки Смольного не окажутся фикцией, и администрация города сможет привлечь к ответственности виновных, то меры возымеют эффект.

Напомним, после заведения уголовных дел из-за некачественной уборки снега, прокуратура инициировала проверки. Они затронули только жилкомсервисы и дорожные компании. По мнению журналистов, так администрация губернатора Беглова имитирует наведение порядка в коммунальной сфере.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх санкт-петербург александр беглов
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