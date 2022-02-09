Психиатр: у губернатора Петербурга признаки эксплозивной психопатии

Излишняя возбудимость, агрессия и как итог общественно-неполезное поведение. Такими признаками обладает психическое расстройство — эксплозивная психопатия. И именно их нашли эксперты у губернатора Петербурга Александра Беглова проанализировав его интервью.

Как рассказал нам врач психиатр, нарколог и психотерапевт Сергей Нурисламов у губернатора явно прослеживается возбудимость и агрессия.

"Возбудимость, агрессия — это могут быть такие черты личности у Беглова. И вот эти черты — взрывчатость, несдержанность, конфликтность — могут являться признаками эксплозивной психопатии. Точнее эксплозивная психопатия — это крайняя их, возбудимости и агрессии, степень развития. Сюда можно отнести и озлобленность. К каким осложнениям этом может привести? К общественно-неполезному поведению, даже вредному", — рассказал психиатр.

По его словам, при нормальном исходе, с возрастом подобные психопатические черты снижаются. Если этого не происходит, то усиление симптомов грозит не только новыми психическими заболеваниями, но и потерей дееспособности.

Между тем, его коллега психолог Сергей Братьев считает, что поведение губернатора в интервью показывает, что он уже на грани.

"Губернатор постоянно путает слова, ошибается в самых простых вещах. Вспомните например, про академию Штирлица. Вот только в состоянии психопатии это первый признак полноценной шизофрении. А если проанализировать выступления Александра Дмитриевича, то можно увидеть, что он часто зацикливается на одной идеи, противоречит сам себе, чтобы эта идея выглядела более убедительно. Все это и есть признаками больного разума", — рассказал эксперт.

Напомним, что губернатор Александр Беглов в народе уже давно прозван "губернатором-мемом" из-за своих постоянных оговорок во время выступлений.