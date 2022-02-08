Пустые обещания Беглова привели к оттоку молодежи из Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время избирательной кампании 2019 года сделал многообещающие заявления о развитии и процветании Северной столицы, представив программу "Город, в котором хочется жить". Однако ситуация демонстрирует полное неисполнение этой программы, что приводит к многократному оттоку населения.

Во-первых, в рамках блока данной программы "Комфортный город" Беглов обещал развитие транспортной инфраструктуры. Однако, как известно, заявленное открытие семи станций метро так и не произошло. Кроме того, реальные закупки транспорта оказались меньше заявленных: 591 автобусов за период 2020 и 2021 годов вместо 3190.

Во-вторых, что касается блока "Социальный город", то губернатор заявлял о закупке медоборудования, увеличении числа медперсонала и оптимизации работы поликлиник Петербурга. Однако ситуация с дефицитом техники (например, КТ-аппаратов), необходимой для коронавирусных пациентов и нехваткой медиков демонстрирует неисполнение обещания.

Кроме того, стоит отметить "Умный город", который хотели направить на развитие петербургского бизнеса. Однако непродуманные "антиковидные" меры Смольного разрушительно влияют на предпринимателей города. Так, по информации "Центра развития и поддержки предпринимательства", с января 2020-го по декабрь 2021 года количество субъектов малого и среднего бизнеса сократилось с 369 тысяч предприятий до 342 тысяч.

Резюмируя, можно сделать вывод, что Петербург при Беглове не стал городом, в котором хочется жить.

Система здравоохранения находится в плачевном состоянии,

транспортная инфраструктура стоит на месте,

а предприниматели страдают от невзвешенных мер администрации губернатора.

Всё это приводит к оттоку населения из города, в который раньше стремились вчерашние школьники и студенты. По данным статистики, в последние три года в Петербурге фиксируется отток молодёжи в возрасте 18-23 лет.