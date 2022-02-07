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Автор Ольга Лазарева

В Москве продолжит действовать программа льготного кредитования бизнеса

Россия » Центр » Москва

В 2022 году Правительство Москвы продолжит поддерживать начинающих предпринимателей. Для компаний и ИП, которые зарегистрированы в столице меньше года, город будет выступать поручителем и субсидировать часть процентной ставки (в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации) по кредиту на сумму до пяти миллионов рублей.

В Москве продолжит действовать программа льготного кредитования бизнеса

Всего Программой льготного кредитования воспользовались 22 тысячи столичных компаний. Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что общая сумма займов составила более 168,6 миллиарда рублей. Для участников программы конечная ставка с учетом городской поддержки была от трех до семи процентов годовых.

"Сумма льготных кредитов составила более 168,6 миллиарда рублей. Поддержку получили порядка 22 тысяч компаний. Это столичные предприятия из отраслей, пострадавших во время пандемии, а также работающие в приоритетных для города направлениях. В ноябре 2021 года Правительство Москвы утвердило специальную программу для начинающих предпринимателей. Ее реализация продолжится и в этом году", — отметила Наталья Сергунина.

Программу льготного кредитования запустили в мае 2020 года. В 2021 году разработали еще три. Так, аналогичную меру поддержки стали получать не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные московские работодатели, а также предприятия из приоритетных отраслей. В этом секторе кредиты на сумму более 35,7 миллиарда рублей получили почти четыре тысячи компаний. А всего в 2021 году льготные займы на сумму свыше 78,1 миллиарда рублей получили 11,3 тысячи компаний.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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