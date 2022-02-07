Элитный клуб для петербургских чиновников хотят построить к 2024 году

Проект элитного места для отдыха некоторых чиновников и вип-персон "Клуб 19" на месте бывшей промзоны "Горская", якобы подготовленный по требованию главы Петербурга Александра Беглова, должен завершиться в 2024 году. Об этом рассказал нам источник в администрации губернатора.

"Там очень сжатые сроки строительства. Одно из требований к застройщику, чтобы часть зданий были сданы в 2024 году. Сам проект элитной рекреационной зоны будет представлен градостроительной комиссии в ближайшее время", — рассказал источник.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что перспективное общественное пространство на деле может превратиться в элитарный проект "Клуб-19" для высокопоставленных чиновников Петербурга. На территории "Горской" могут разместить 18 жилых домов и одну главную резиденцию с фонтаном и собственным причалом.

Макет элитного места для отдыха. Промзона Горская, Санкт-Петербург

К услугам жильцов гольф-клуб, конный клуб, зоопарк, спорткомплекс с полноценным стадионом, а также причал для яхт. Для гостей "Клуба-19" будет предусмотрена гостиница.

Кто заинтересован в продвижении этого проекта, который идет в разрез с обещаниями правительства Петербурга благоустроить "Горскую" для всех жителей города, доподлинно не известно. Однако словосочетание "Клуб-19" связывают с неофициальной командой действующего губернатора.

Сам Александр Беглов, заявлял, что на месте "Горской" должен появиться зоопарк. Согласно проекту компании "Лидер", на территории расположатся помещения с сотнями видами животных, единый биологический комплекс морской фауны, гостиницы, SPA-центры и аквапарк, а также развлекательные зоны для взрослых и детей. В реализацию проекта инвестор планирует привлечь 77,4 миллиарда рублей.

На данный момент в Петербурге уже есть действующий зоопарк "Ленинградский". На протяжении многих лет жители города отмечают его запущенность и беспокоятся за безопасность животных. Также петербуржцы все более склоняются к отказу от использования животных в целях развлечения.