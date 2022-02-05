Ксения Собчак прошлась по работе Беглова на посту губернатора

Телеведущая Ксения Собчак посвятила часть своей программы петербургскому градоначальнику Александру Беглову. Она напомнила о ярких информационных поводах, которые на минувшей неделе создал вокруг себя губернатор.

Собчак, в частности, рассказала о поездке главы Смольного в Белоруссию, во время которой он подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко кусочек блокадного хлеба. Ведущая заметила, что ему следовало бы обратить свое внимание на другие вещи.

"Хотя если Беглову что и следует вывозить из Петербурга, то только две вещи: а) снег и б) мусор", — посоветовала Ксения Собчак.

Журналистка назвала Беглова "отвратительным губернатором" и обратилась к жителям Северной столицы. Она с иронией попросила передать главе города, что на выходных в Петербурге ожидаются снегопады.