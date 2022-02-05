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Автор Ольга Лазарева

"!Москвичи в ужасе": Ольга Прутт о скользких дорогах Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Руководитель музея "А музы не молчали", автор статей о культуре и искусстве блокадного Ленинграда Ольга Прутт отметила проблемы с уборкой снега и льда в Петербурге. Как отмечает Прутт, ходить по улицам Северной столицы стало опасно.

"!Москвичи в ужасе": Ольга Прутт о скользких дорогах Петербурга

Будучи пенсионеркой, Прутт особенно обеспокоена состоянием тротуаров в городе, покрытых толстым слоем льда и не обрабатываемых реагентами.

"Очень скользко, плохо убирают или вообще не убирают, сосульки висят. Песком не посыпают тротуары, поэтому ходить, конечно, очень скользко", — отметила Прутт.

По мнению петербурженки, на состоянии дорог сказывается отсутствие достаточного числа рабочих и машин. Она приводит в пример столицу, где климат схожий, однако проблем с уборкой нет.

"Мне кажется, что дворников и снегоуборочной техники не хватает. По сравнению с Москвой даже. Москвичи приезжают, и они прямо в ужасе, что Петербург весь завален снегом, ходить невозможно. Стыдно! Каждый раз выходишь на улицу и думаешь, как бы ноги не сломать, не знаешь, дойдешь-не дойдешь", — отметила Прутт.

Напомним, в Петербурге не справляются со своевременной очисткой дорог от снега и льда, что привело к массовой травматизации населения. В Смольном признают, что причиной некачественного снегоуборочного процесса стала нехватка рабочих, которые предпочитают более легкие и высокооплачиваемые альтернативы. Об этом в конце декабря заявлял вице-губернатор Анатолий Повелий, указывая на необходимость создания более привлекательных условий для дворников.

Примечательно, что это не первая зима губернатора Александра Беглова, которая сопровождается снегопадами — аналогичная ситуация возникла в 2019 году. Несмотря на полученный опыт, ситуация повторилась.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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